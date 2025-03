Ciclista perde il controllo in discesa e si schianta contro un muro: morto sul colpo

VICENZA - Drammatico incidente a Bassano del Grappa nel pomeriggio di martedì 19 marzo. Un ciclista 58enne, residente a Romano d’Ezzelino, ha perso il controllo della sua bici in via Margnan, una ripida strada che costeggia il Brenta, e si è schiantato contro il muro di una villa alle porte del centro storico.



L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. I soccorsi, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le telecamere di sorveglianza comunale hanno ripreso l’intera scena, confermando la dinamica della tragedia.