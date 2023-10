Ciclista investito e ucciso da un'auto

VENEZIA - Un ciclista di 60 anni è stato investito da un'automobile, nella tarda mattinata di oggi, mentre stava per attraversare la strada Brentana a Dolo (Venezia). Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso da Padova.

I sanitari, dopo aver cercato di rianimare l'uomo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Alla polizia locale sono spettati i rilievi per fare chiarezza sull'esatta dinamica dello schianto.

Foto d'archivio