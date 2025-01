Ciclista investito e ucciso da un’auto

VICENZA - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un ciclista di 70 anni, investito da un’auto lungo la Strada Provinciale 22, nei pressi della pista ciclabile. L’impatto è avvenuto giovedì mattina 30 gennaio intorno alle 10.00. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Arzignano, intervenuta sul posto per i rilievi. Non è chiaro se l’anziano fosse in transito sulla carreggiata o se stesse attraversando la strada al momento dell’impatto. I soccorsi sono stati immediati: un’ambulanza del Suem 118 e un elicottero di emergenza sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le circostanze esatte dello scontro e di accertare eventuali responsabilità.