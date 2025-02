Ciclista investito sulle strisce: grave 32enne

THIENE (VICENZA) - Grave incidente nella serata di venerdì 7 febbraio a Thiene, in via del Lavoro, dove un ciclista di 32 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’impatto è avvenuto intorno alle 18:50 e ha provocato gravi ferite all’uomo, di nazionalità straniera, soccorso dal Suem 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Santorso. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista sarebbe stato colpito da una Kia, guidata da un 50enne residente a Malo. L’urto è stato violento e ha scaraventato a terra il 32enne, che ha riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire i rilievi dell’incidente. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un’ora e mezza, fino al ripristino delle normali condizioni di traffico.