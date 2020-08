PADERNO DEL GRAPPA - Ciclista finisce contro un’auto: l’allarme è scattato nella mattinata di ieri, giovedì.



L’incidente è avvenuto a Paderno del Grappa verso le 10, lungo via Vittorio Veneto.



Sul posto Suem, ambulanza, e anche elisoccorso, tornato a Treviso vuoto.



Il ciclista, 51 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso di Conegliano. Non è in pericolo.