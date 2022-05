Ciclista finisce addosso a dirigente durante la corsa e lo uccide: indagato

ANCONA – Il pm della procura di Ancona Andrea Laurino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per l’incidente mortale avvenuto domenica a Castelfidardo (Ancona) durante una gara ciclistica dilettantistica: nella fase finale del Trofeo Comune di Castelfidardo, un ciclista è finito contro il pubblico, investendo il 41enne Stefano Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano, che è morto.



Nel fascicolo della Procura risulta indagato il ciclista investitore, N.M., 23 anni, friulano, della Work Service Vitalcare Videa, che è ricoverato in ospedale ad Ancona in gravi condizioni. La salma di Martolini è sotto sequestro ed è stata portata all’obitorio dell’Inrca di Ancona a disposizione della magistratura. Al vaglio della Procura un filmato amatoriale di una spettatrice che riprende parte dell’incidente.



I carabinieri sono alla ricerca di altri video fatti ieri e invitano i presenti alla gara a portarli in caserma. Martolini aveva un’esperienza decennale con i ciclisti delle squadre giovanili e dal 2020 era entrato a far parte dello staff tecnico della Viris Vigevano. Si trovava a bordo strada ieri perché da lì assicurava il rifornimento ai ragazzi della sua squadra, lungo la corsa a circuito.