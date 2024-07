Ciclista colto da malore muore sull'Altopiano di Asiago

ASIAGO - Un ciclista di 53 anni, di Ancona, è morto, colto da un malore, mentre percorreva una strada dell' Altopiano di Asiago. Asiago (Vicenza). Sul posto, allertato dal 118, è intervenuto il Soccorso alpino di Asiago. L'uomo era in compagnia della moglie e stava seguendo un itinerario del Monte Torle. Una squadra è partita in fuoristrada, mentre venivano inviati anche l'ambulanza e l'elicottero di Trento emergenza, poiché nel frattempo il 118 veniva avvertito del peggioramento delle condizioni del 53enne. Purtroppo una volta sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata imbarellata e trasportata a valle. I soccorritori hanno caricato le biciclette della coppia sul mezzo e accompagnato la signora nella sede di villeggiatura.