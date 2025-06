Ciclista colpito da malore: si accascia a terra e perde la vita

BELLUNO – Tragedia attorno alle 12.10 lungo la strada che conduce alla diga della Val Gallina, nel comune di Soverzene (Belluno). Un ciclista di 61 anni di San Donà di Piave (Belluno), parte di una comitiva numerosa, è stato colto da un improvviso malore durante l’escursione.



I compagni di gruppo hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, mentre veniva allertata la Centrale del 118. Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore: medico e tecnico del soccorso sono stati calati con il verricello nei pressi dell’uomo per proseguire i tentativi di salvataggio.



Nonostante gli sforzi congiunti, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatarne il decesso.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’ambulanza.