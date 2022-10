Ciclista cade lungo il sentiero: soccorso con l'elicottero

BUDOIA (PORDENONE) - Tra le 12.20 e le 14.30 circa l'elisoccorso regionale è intervenuto a Budoia per portare Soccorso ad un ciclista del.1992 di Porcia rimasto ferito con traumi dopo una caduta.

Il giovane era in compagnia di un amico che ha chiamato il Nue112 e la Sores ha attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, I Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso. L'intervento è stato risolto dall'elisoccorso con il verricello mentre gli altri soccorritori erano pronti al campo base per eventuale supporto alle operazioni non resosi necessario. Il ciclista è caduto in discesa a causa dello slittamento della ruota anteriore su un tratto di fango quindi sbalzato in avanti atterrando di faccia su terreno sassoso.

Fortunatamente indossava il casco integrale ma comunque ha riportato una piccola lacerazione e alcune contusioni non gravi. Adagiato in barella e verricellato a bordo dopo la.visita del.medico di bordo, è stato consegnato all'ambulanza e portato a Pordenone.