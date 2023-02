Ciclismo, Uc Trevigiani: stagione al via

TREVISO - La stagione ciclistica 2023 si apre con la celebrazione dei 110 anni della storica attività per la società Uc Trevigiani di Porta San Tomaso nel Museo di Santa Caterina. Cornice ideale ed uno degli emblemi della città, il Museo Civico si è vestito di festa per conoscere i 18 atleti che nella stagione 2023 vestiranno i colori sociali bianco e blu, i medesimi che svettano nella bandiera della città di Treviso. Diciotto sono gli atleti sui quali l’UC Trevigiani Energiapura Marchiol ha deciso di puntare per questa stagione 2023, tra i quali quattro ragazzi al primo anno nella categoria under 23, il sardo Ignazio Cireddu, il danese Olivier Juul Mortensen, il friulano Marco Di Bernardo e il trevigiano Leonardo Spagnol, e otto atleti già con esperienza della categoria: il trentino Maurizio Cetto, i vicentini Giacomo Cazzola e Marco Palomba, i trevigiani Marco Cao e Andreas Presti, il veronese Riccardo Chesini, il salernitano Immanuel D’Aniello, il siciliano Samuele La Terra Pirrè.

Per la categoria élite sono stati ingaggiati due atleti al primo anno, il friulano Nicolò Di Bernardo e il trevigiano Andrea De Totto, e altri quattro atleti già con esperienza nella categoria, i vicentini Ettore Pozza, Matteo Baseggio e Matteo Zurlo e il veronese Cristian Rocchetta. I ragazzi saranno diretti da Luciano Marton e Franco Lampugnani con la collaborazione strategica dei direttori sportivi Mirco Lorenzetto (ex professionista che ha corso anche per l’Uc Trevigiani), Francesco Benedet e Leonardo Sari, che sapranno apportare le loro esperienze maturate nel corso di tanti anni nel ciclismo, prima pedalando in veste di atleti, e poi come direttori sportivi. “È un grande onore per me e per tutto il consiglio direttivo accogliere tutti nel cuore pulsante di Treviso per presentare il nostro storico team - dichiara il presidente Ettore Renato Barzi - ringrazio a nome di tutti il general manager Luciano Marton ed il team manager Franco Lampugnani, che anche in questa annata saranno alla guida di uno staff tecnico eccellente, composto da persone competenti e collaborative, a partire dai direttori sportivi Mirco Lorenzetto, Francesco Benedet e dalla new entry Leonardo Sari, che saranno affiancati dagli accompagnatori Carlo Lamonato, Giuliano Cazzola, Walter Zanatta, Esterino Scomparin, Marco Sari e Mirko Presti. E’ riconfermata la sinergia con il Team Crazy Wheels di Oristano del presidente Luca Massa, mirata a far crescere il suo vivaio di giovani talenti e dare loro la possibilità di potersi confrontare con altre realtà al di fuori della loro amata regione Sardegna. “Uc Trevigiani: sentire solo il nome ci si rende conto che si sta parlando della storia del nostro ciclismo con i suoi 110 anni, complimenti - ha detto il commissario tecnico della nazionale Marino Amadori - dal punto di vista tecnico, penso che nel 2023 il presidente e il suo staff abbiano fatto un gran bel lavoro, con questo mix di atleti sia di esperienza che di giovani da far crescere gradualmente, gara dopo gara.

Mi auguro che a fine anno ci siano stati i risultati sperati e che i ragazzi si siano divertiti realizzando i loro sogni”. Presentata la storica “106° Popolarissima” in programma per domenica 19 marzo. Anche per quest’anno viene confermata la collaborazione con la famiglia di Carla Della Pietà Pinarello e grazie al supporto del figlio Nicola viene riproposto il secondo memorial Giovanni Pinarello; “Ripetere il memorial intitolato a mio nonno è per noi motivo di orgoglio e attaccamento alla Popolarissima e all’UC Trevigiani stessa; come ben noto, mio nonno è stato vincitore della Popolarissima ed è rimasto legatissimo alla stessa anche da presidente della Trevigiani. La mia famiglia è onorata di dare seguito al premio indetto lo scorso anno e contiamo di ripeterlo per altri anni; inoltre, quest’anno sarà un’edizione particolare e piena di emozioni per noi, perché a premiare il vincitore non ci sarà la nonna Ida, mancata purtroppo a fine novembre.” Il percorso, totalmente pianeggiante, verrà ripetuto 12 volte.

Sandro Bolognini