Ciclismo, a Orsago gli Italiani a cronometro juniores

ORSAGO - Venerdì 11 settembre sulle strade del comune trevigiano si assegneranno le maglie di campione italiano a cronometro individuale juniores e donne junior.



La regia organizzativa del Veloce club Orsago sta completando gli ultimi dettagli per offrire uno spettacolo degno del blasone della società presieduta da Lillo Zussa.



Il legame con le corse contro il tempo del Veloce club Orsago è solido e duraturo. Era il 1998 quando l’enfant prodige Filippo Pozzato si impose nell’indicativa nazionale. Successivamente le cronometro hanno spesso definito la classifica finale del Trittico Veneto, la prestigiosa corsa a tappe per juniores. In particolare tre attuali professionisti si imposero nella frazione contro il tempo: nel 2011 Alberto Bettiol, nel 2015 Matteo Sobrero, nel 2016 Samuele Bettiol. Non poca cosa.



La presentazione ufficiale del campionato italiano a cronometro individuale juniores e donne junior avrà luogo martedì 8 settembre, alle ore 20, prezzo la Pizzeria Da Gigi a Orsago alla presenza delle autorità locali e dei vertici federali. Le prove tricolori sono intitolate alla memoria di due storici fondatori del Veloce club Orsago: le donne junior si contenderanno il Trofeo Giovanni Battistuzzi, gli juniores il Trofeo Renzo Mazza.



In osservanza alle norme anti Covid-19, la partenza (da via Palù) e l’ arrivo (in via Brionzere) delle due gare tricolori sono previste nei pressi della zona industriale di Orsago. Il tracciato, assolutamente pianeggiante, misura 21,1 chilometri e lambirà il territorio comunale di Cordignano. La prima donna junior scatterà alle 9.30, il primo junior alle 14.30.



Le iscrizioni sono possibili fino a martedì 8 settembre; al momento risultano iscritti 40 donne junior e 80 juniores.





La foto Bolgan ritrae l'arrivo di Samuele Battistella nella crono del Trittico Veneto 2016.