Ciclismo, Matteo Zurlo in maglia azzurra

TREVISO - E’ ufficiale: Matteo Zurlo dell’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol vestirà la maglia azzurra della nazionale, convocato dal commissario tecnico Marino Amadori, in occasione del 48° Circuit des Ardennes che si svolgerà dal 6 al 9 aprile in Francia. La corsa di categoria 2.2 è valida come prova del circuito Uci Europe Tour 2023 si svolgerà in quattro tappe:



1° TAPPA: giovedì 6 aprile: Nouvion /Meuse – Sedan – 89,6 km: partenza alle ore 13.55. Percorso con cinque gran premi della montagna.



2° TAPPA: venerdì 7 aprile: Renneville – Gruyeres – 185,6 km: partenza alle ore 11.30



3° TAPPA: sabato 8 aprile: Chooz – Haybes – 169,6 km: partenza alle ore 11.50. Percorso con sette gran premi della montagnaù



4° TAPPA: domenica 9 aprile: Bazeilles – Charleville – Mezleres – 138,7 km. Partenza alle ore 12.40. Percorso con tre gran premi della montagna



Venticinque le formazioni al via tra le migliori del panorama ciclistico europeo, con la presenza, oltre alla nazionale italiana, di team provenienti dalla Germania, Danimarca, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Gram Bretagna, Norvegia, ma anche dal Canada, Usa. Le ultime due edizioni furono vinte dall’atleta svedese Swede Lucas Eriksson della Tudor Pro Cycling Team.



Il vicentino di Tezze sul Brenta Matteo Zurlo commenta: “Non è la prima volta che gareggio con la maglia della nazionale. L’avevo già indossata quando ero juniores al Giro di Basilicata e anche l’anno scorso ai Giochi del Mediterraneo, ma ogni volta che arriva la convocazione, l’emozione è sempre forte e sono contentissimo di indossare la maglia azzurra, potermi mettere in luce e confrontare con i grandi nomi del panorama del ciclismo”.



“Conosco già alcuni dei miei compagni come Alberto Bruttomesso e Alessio Portello, entrambi miei ex compagni di squadra, mentre con Mattia Pinazzi ho condiviso l’anno scorso l’esperienza dei Giochi del Mediterraneo e ritengo siano tutti dei buoni corridori per poter ben figurare in questa edizione del Circuit des Ardennes. Ci saranno tante salite e strappi da passisti, quindi molto adatte a me e spero di cogliere dei buoni risultati”.



Il presidente Ettore Renato Barzi commenta orgoglioso la notizia: “E’ sempre motivo di grande orgoglio e soddisfazione apprendere della chiamata in nazionale di un nostro atleta, perché significa che tutto il team sta lavorando nella direzione giusta per cogliere i risultati che derivano dal sacrificio e dal grande entusiasmo che esprimono i nostri ragazzi, ma anche dal lavoro dei nostri tecnici e del nostro staff”.



Gli atleti convocati per la trasferta in nazionale: Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli), Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze), Kevin Pezzo Rosola (General Store Essegibi), Mattia Pinazzi (Arvedi Cycling), Alessio Portello (Q36.5 Continental Cycling Team), Matteo Zurlo (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol.