Ciclismo, il GS Mosole sugli scudi in Piemonte

BREDA DI PIAVE - Il Gruppo Sportivo Mosole, di Saletto di Piave magistralmente capitanato dal direttore sportivo (nonché presidente) Luca Pavanello, ottiene importanti risultati nelle due prove di ciclocross svoltosi nel week-end in Piemonte.

Sabato a Cantoira si è svolta la 5^ tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross. Vittoria per Santiago Bembo nella categoria G6 con buoni piazzamenti per Leonardo Busato (4° al traguardo) e Carlo Genovese (Soligo Bike), 5° assoluto al traguardo.

Vittoria per Pietro Foffano nella categoria Esordienti che conquista anche la maglia rosa-azzurra di leader della classifica provvisoria davanti a Edoardo Ducco (MTB Giaveno) ed a Davide La Capria (Melavì Tirano Bike). Vittoria assoluta per Carretta Matilde nella categoria Donne Allieve davanti a Rachele Cafueri (DP66) ed a Beatrice Maifrè (Melavì Tirano Bike). Con tale vittoria Carretta si porta al secondo posto della classifica assoluta della kermesse consolidando, nel contempo, la maglia bianca-azzurra di miglior allieva primo anno.

Vittoria per Marta Grassi nella categoria Donne Esordienti davanti a Nicole Crepaldi ed a Irene Ciavarini. Con tale vittoria Grassi consolida la maglia rosa-azzurra di leader della classifica provvisoria. Secondo posto per Matteo Martini nella prova riservata agli Allievi 2° anno dietro alla maglia rosa-azzurra di Cingolani Tommaso e davanti al gemello Filippo Cingolani che chiude al 3° posto. Con i risultati di sabato il G.S. Mosole si porta al 4° posto assoluto della classifica del Giro delle Regioni di Ciclocross riservata ai Team.



Domenica a Torino al Turin Nazionale Cyclocross che era anche la terza prova del circuito Master Cross Selle SMP nonché terza prova del circuito Piemonte CX. Vittoria per Santiago Bembo nella categoria G6 davanti a Ferrari Nicolò (Melavì Tirano Bike) ed a Pisarra Fabio (G.S. Prealpino). 7° assoluto al traguardo Carlo Genovese (Soligo Bike).

Vittoria per Pietro Foffano nella categoria Esordienti che dopo un testa a testa che dura per tutti e tre i giri vince allo sprint su Luca Ferro (Bustese Olonia). Poco distante e 3° assoluto Davide La Capria (Melavì Tirano Bike)

Vittoria assoluta per Matilde Carretta nella categoria Donne Allieve davanti a Rachele Cafueri (DP66) e ad Azzurra Rizzi (Jam’s Bike Team Buja). Con tale vittoria Carretta si porta in vetta alla classifica provvisoria del Coppa Piemonte Ciclocross 2024 conquistando la maglia bianco-rossa-azzurra di leader della classifica.

Secondo posto per Marta Grassi nella categoria Donne Esordienti che viene superata solamente da Anna Mombello (CX Devo Accademy). Con tale vittoria Marta Grassi si porta in vetta alla classifica provvisoria del Master Cross Selle SMP conquistando la maglia bianca di leader della classifica.

Sandro Bolognini