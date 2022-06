Ciclismo, Ganna torna campione italiano della cronometro

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UDINE) - Il due volte campione del mondo della specialità, Filippo Ganna, è tornato sul trono d'Italia della cronometro, aggiudicandosi la prova che metteva in palio il titolo tricolore disputata sul tracciato di San Giovanni al Natisone (Udine).



Il piemontese, nella prova lunga 35,6 chilometri, si è imposto con il tempo di 40'29"10, precedendo sul gradino più alto del podio Mattia Cattaneo, secondo e in ritardo di 36"58, oltre a Edoardo Affini, terzo a 50"09.



Ganna era stato il più veloce già all'intermedio, poi il suo vantaggio ha cominciato a lievitare, fino al trionfo finale.

Il campione italiano uscente, Matteo Sobrero, si è piazzato al quarto posto, a 56"35 da Ganna, mentre Filippo Baroncini ha completato la top five, fermandosi a 1'34"27. Per Ganna, quello odierno è il terzo titolo italiano a cronometro, dopo quelli conquistati nel 2019 in Emilia Romagna e nel 2020 sulle strade del Veneto.