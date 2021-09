Ciclismo, Coppa Ciuffenna: Zambanini firma la prima

CASTELFRANCO - Nel 2020, al primo anno tra gli Under 23, si era aggiudicato la maglia bianca al Giro d'Italia Giovani, un risultato che gli ha consentito di dimostrare le proprie qualità e di mettersi in luce attirando su di sé anche le attenzioni del mondo professionistico. Edoardo Zambanini, 20enne di Dro (Tn), dopo aver conquistato in questa stagione due secondi posti, due quarti e due quinti, oltre che essere stato tra i principali protagonisti del Campionato Europeo U23 su strada che si è disputato sabato a Trento, martedì è riuscito a centrare il suo primo successo personale in maglia Zalf Euromobil Désirée Fior.

Zambanini, infatti, si è imposto nella 80^ edizione della Coppa Ciuffenna, classica infrasettimanale che è tornata a disputarsi sulle strade del Valdarno; una vittoria frutto, ancora una volta, di un perfetto gioco di squadra tra i ragazzi diretti nell'occasione dal DS Ilario Contessa. Anche sul percorso ondulato di Loro Ciuffenna le maglie della Zalf Euromobil Désirée Fior hanno dettato il forcing riducendo il gruppo ad una trentina di unità: decisivo l'impegno di tutta la squadra ed in particolare del tricolore Gabriele Benedetti che, insieme a Davide Cattelan, ha lanciato una volata perfetta per Edoardo Zambanini.

Il ragazzo trentino non ci ha pensato due volte a far prevalere il proprio spunto veloce andando a firmare così la terza vittoria consecutiva della Zalf Euromobil Désirée Fior sulle strade Toscane dopo i successi conquistati sabato da Stefano Gandin a Lari (Pi) e domenica da Riccardo Verza a Santa Croce sull'Arno (Pi), la venticinquesima del 2021.

Per il team continental Zalf Euromobil Désirée Fior, di Salvarosa di Castelfranco Veneto con quella di Zambanini le vittorie sono 25, 19 secondi posti e 15 terzi posti.

Ordine d'arrivo

1° Edoardo Zambanini (Zalf Euromobil Désirée Fior)

che compie i 150 km in 3h37'58" alla media dei 41,291 km/h

2° Marco Murgano (Petroli Firenze Hopplà)

3° Francesco Parravano (Aran Vejus)

4° Francesco Romano (Velo Racing Palazzago)

5° Alessandro Donati (Etruria Team)

6° Francesco Pirro (Gs Maltinti)

7° Giovanni De Carlo (Sissio Team)

8° Manuel Belloni (Gallina Ecotek Colosio)

9° Martin Marcellusi (Mastromarco)

10° Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine)

Foto della vittoria di Edoardo Zambanini - Photo Credits: www.photors.it