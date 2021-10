IL CIBO DI DIO.

Si tratta di due giornate di studio e riflessione dedicate ad un tema di grandissima rilevanza e forza simbolica, a livello religioso, filosofico, storico, artistico, politico e sociale, partendo dall'assunto, che “la nostra idea del cibo si modella sui principi di civiltà che la sostengono, esprimendone i valori e le contraddizioni, le ritualità, i conflitti, le identità e le contaminazioni", come recita la presentazione del progetto allegato. Per l'occasione, abbiamo invitato alcuni relatori in qualità di rappresentanti delle confessioni religiose più rappresentative, che si confronteranno con alcuni filosofi e studiosi delle tradizioni culturali legate al cibo, per riflettere sulle diverse identità religiose e laiche attraverso la quotidianità e i valori di tutti coloro che le vivono.



Accanto al grande tema del cibo, che sarà dibattuto nelle prime due giornate di Treviso, abbiamo affiancato quello relativo ad un elemento imprescindibile dei nostri percorsi culturali territoriali, quello cioè del vino, legato alla natura e al godimento estetico e spirituale del paesaggio veneto, che verrà affrontato durante l'incontro che si terrà a Susegana con alcuni filosofi, paesaggisti, produttori ed esperti del settore vitivinicolo.

Restando a vostra completa disposizione per eventuali richieste ed approfondimenti, nonché interviste ai due direttori artistici della manifestazione, il prof. Massimo Donà dell'Università San Raffaele Vita e Salute di Milano e il prof. Luigi Viola, artista ed ex professore all'Accademia di Belle Arti di Brera e Venezia, le allego il programma dell'evento attraverso il link della rivista Finnegans, il Pdf e la locandina.