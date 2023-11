Ciao Mattia - di Guido Lorenzon.

“Ciao Mattia” è il nuovo libro di Guido Lorenzon che proietta tutto il potenziale della generazione ‘Z’ in innovazione e ricerca, e capacità di sviluppo delle attuali e più avanzate tecnologie del Nordest, in particolare energia pulita, aerospaziale, nanotecnologie.

L’autore presenterà il libro a Treviso alla Biblioteca d’impresa a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est (Piazza G. Garibaldi 13) venerdì 17 novembre alle 17,30. Aprirà i lavori Alessia Miotto, Vicepresidente del Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est. Seguirà la conversazione di Guido Lorenzon con Giordano Casonato Formatore, Direttore del GIF di Oderzo e Maurizio Vecchies Presidente Tinet S.r.l.

Un romanzo breve in cui il protagonista, uno studente deceduto in alternanza scuola lavoro, durante la sua cerimonia funebre assume una forma strana di vita, con capacità di futuro, e racconta un po’ della sua esperienza terrena e molto di ciò che vede di sé stesso nei prossimi due decenni: laurea a Padova in ingegneria dei biotessuti, alternanza università-fabbrica, invenzione della start up per la fabbricazione di sensori e di tecnologie della predittività del degrado (e quindi della sostituzione) degli organi del corpo umano.

Guido Lorenzon, già docente in istituti di scuola media superiore, è giornalista libero professionista, ha collaborato per 19 anni a Milano Finanza Nordest e svolge attività di consulente per la comunicazione. Ha pubblicato Teste a carico (Mondadori 1976), A domanda risponde (Editoriale Altri Segni 1981), Piazza Fontana. La pista di Treviso (Giano Editore 2005, ristampa di Teste a carico), Il salto. Industria e sviluppo in provincia di Rovigo (Ciscra 2002), I nuovi re dell’industria-Inlocalizzare nella Marca (Giano Editore 2006), Talenti (Marcianum Press 2012).

Gli incontri della Biblioteca Impresa di Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.