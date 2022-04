CIAK! SI SUONA

sabato 30 aprile alle 20.30 al Teatro “Lorenzo Da Ponte”

con l’Orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso”

, al, si terrà il concerto CIAK! SI SUONA con

ORCHESTRA: 20 anni di musica e creatività con i giovani, per i giovani. L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” festeggia proprio quest’anno l’importante traguardo dei 20 anni di attività, essendo un progetto nato nel 2002 a Treviso, grazie ad un gruppo di musicisti e alla tenacia del Presidente Tullio Giacomini (premiato nel 2018 con il Totila d’Oro), per creare uno spazio speciale dove i giovani possano condividere una forte esperienza artistica e formativa.

Essa è formata da più di 100 studenti di età compresa fra i 12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di Musica, Licei musicali, Istituti e Accademie del Triveneto.

Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia Seren e diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan, coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e docenti, l’orchestra ha in repertorio brani che spaziano dal barocco alla musica d’oggi.

«I progetti già realizzati nel corso degli anni sono tantissimi ed eterogenei ed esaustive informazioni su di essi sono reperibili nel nostro sito www.eccegratum.it. Ciò che è fondamento di ogni nostro progetto, la mission che nell’associazione condividiamo con forza, è perseverare nello sviluppo di attività ricche di creatività ed estremamente coinvolgenti - spiega il Direttore dell’orchestra M° Francesco Pavan. L’orchestra è un grande laboratorio, che esprime le necessità e le potenzialità di tutti coloro che vi partecipano. L’essere in continua evoluzione è il nostro punto di forza, perché ci obbliga a non “adagiarsi” nel “consueto”. Il nostro obiettivo è quello di dare spazio a ciascun studente dell’orchestra, curandone con attenzione ogni step del suo percorso nel corso degli anni. Le prospettive future dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto in questi due anni sono di rafforzare le nostre collaborazioni in essere e di ampliare le nostre possibilità con nuove collaborazioni. Non mi dilungo su contenuti e contenitori perché, come mi piace spesso ricordare, credo sia molto più stimolante per chi ha la curiosità di conoscere la nostra orchestra, averne un contatto diretto dal vivo, partecipando ad un evento».

PROGRAMMA:

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič (1906-1975)

The Second Waltz

Alan Silvestri (1950)

Cast Away – Tema principale

arrangiamento a cura di Raffaele Spinello

Autori vari

Go West!

colonne sonore arrangiate da Ralph Ford

John Williams (1932)

Selections from Hook

arrangiamento a cura di Calvin Custer

Howard Shore (1946)

Symphonic Suite from “The Lord of the Rings”

arrangiamento a cura di John Whitney

Nino Rota (1911-1979)

Amarcord

Hans Zimmer (1957)

Music from “Gladiator”

arrangiamento a cura di John Wasson

Ennio Morricone (1928-2020)

Suite di colonne sonore