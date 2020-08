Ci vogliono circa 200mila euro per adeguare sismicamente l'asilo di San Giacomo

VITTORIO VENETO – Si stima serviranno 200mila euro per adeguare sismicamente l’asilo di San Giacomo. Entro fine mese, il Comune di Vittorio Veneto incaricherà un progettista per la redazione del progetto di intervento, quindi, se andrà in porto, seguirà l’appalto dei lavori.

L’amministrazione Miatto, incontrando il Cesana Malanotti, si è detto disponibile ad affrontare la spesa a patto che l’Ipab sigli un accordo di “conto-affitto”: il Comune chiede cioè che a fronte dell’investimento sull’immobile di via San Fermo il Cesana non chieda l’affitto di 30mila euro l’anno per un certo numero di anni.

«Il progetto ci consentirà di capire anche in che modo asilo e cantiere potranno convivere – spiega il sindaco Antonio Miatto -. Tra un paio di settimane, non appena la dirigente scolastica rientrerà dalle ferie, ci incontreremo nuovamente con i genitori dei bambini iscritti per prendere la decisione finale». Tre le soluzioni sul piatto: rimanere in via San Fermo mentre verranno eseguiti i lavori, traslocare all’Antoniano in centro città (e in questo caso il Comune dovrà pagare un affitto) o all’asilo “Collodi” di Carpesica (a costo zero).