Ci mancava solo l’influenza aviaria. Milioni di volatili abbattuti in Veneto

VENEZIA - Il virus H5N1 colpisce duro: 24 allevamenti contagiati e milioni di volatili abbattuti.

L'influenza aviaria sta mettendo in ginocchio il settore avicolo veneto, con un nuovo focolaio che ha portato la regione a superare la Lombardia per numero di casi. L'ultimo episodio, registrato a Vigasio (Verona), ha colpito un allevamento di 800.000 galline ovaiole, facendo salire il totale regionale a 24 focolai.



La situazione in numeri

24 casi in Veneto (14 a Verona, 7 a Treviso, 3 a Venezia)

37 uccelli selvatici infetti nelle province di Venezia, Verona, Padova e Rovigo

53 focolai totali in Italia, coinvolgendo anche Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna



Un virus in evoluzione

Il Dr. Calogero Terregino, dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha evidenziato come il virus stia mutando, colpendo nuove aree e specie aviarie. "Il virus si sta adattando a nuovi ambienti, mettendo in discussione l'efficacia delle attuali misure di biosicurezza", ha dichiarato Terregino.

Impatto economico e sanitario

Il settore avicolo veneto, che rappresenta il 30% della produzione nazionale di carne avicola con un fatturato annuo di 700 milioni di euro, è in grave difficoltà. Le 6.300 aziende produttrici della regione chiedono interventi urgenti per arginare l'epidemia.



Verso una soluzione?



L'assessore regionale all'Agricoltura, Federico Caner, ha annunciato: "Abbiamo richiesto l'intervento della riserva di crisi per i danni indiretti, inclusi quelli delle annate precedenti. Ci è stato assicurato lo stanziamento di fondi adeguati". La sperimentazione di un vaccino, in corso tra Italia e Olanda, potrebbe offrire una speranza. Il 22 gennaio a Roma si discuterà di questa possibile soluzione al Ministero.

In attesa di misure efficaci, il settore avicolo veneto resta in allerta, consapevole che la battaglia contro l'influenza aviaria è ben lontana dall'essere vinta.