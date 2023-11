Choc in azienda, robot scambia operaio per una scatola di verdure e lo schiaccia

In un'atmosfera degna di un film horror o di fantascienza, la realtà ha superato ogni immaginazione. Un tragico incidente ha colpito un operaio di 40 anni, il quale è stato fatalmente schiacciato da un robot. La macchina, incapace di distinguere il lavoratore dalle scatole di verdure che maneggiava, lo ha afferrato con il suo braccio meccanico, spingendolo contro un nastro trasportatore e causandone la morte.



La vittima, dipendente di un’azienda produttrice del braccio robotico della Corea del Sud, stava effettuando un controllo di routine sulla macchina al momento dell’incidente, riferiscono i media locali. Sorprendentemente, il test avrebbe dovuto svolgersi due giorni prima, il 6 novembre, ma fu posticipato a causa di problemi tecnici riscontrati con il robot. Nonostante il tempestivo ricovero in ospedale, l'operaio ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Questo non è il primo episodio di questo genere in Corea del Sud. A marzo, un altro operaio rimase intrappolato in una macchina in una fabbrica automobilistica, ma riuscì a sopravvivere con ferite gravi.