Chiusura notturna sulla A27 tra Vittorio Veneto sud e Conegliano per lavori

VITTORIO VENETO - Nelle notti di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, dalle 22:00 alle 6:00, il tratto autostradale tra Vittorio Veneto sud e l’allacciamento con l’A28 Portogruaro-Conegliano sarà chiuso in direzione Venezia per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte. Gli automobilisti diretti verso Venezia dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Vittorio Veneto sud e proseguire lungo la viabilità ordinaria seguendo il percorso: via Ippolito Pinto, SS51 Alemagna, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15 Cadore-Mare in direzione mare, per poi rientrare in A27 alla stazione di Conegliano Veneto e proseguire verso la propria destinazione.



La chiusura notturna, comunicata da Autostrade per l’Italia, rientra nel piano di interventi programmati per garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture autostradali.



Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi.