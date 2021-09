Chiuso ieri il centro vaccinale di Vidor

VIDOR - Oltre 1.200 giornate-uomo complessive, quasi 6 mesi di apertura e migliaia di persone di tutte le età assistite con grande professionalità: sono questi i numeri del servizio prestato gratuitamente al centro vaccinale di Vidor dai volontari alpini della Protezione civile ANA di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Quasi 6 mesi di situazione emergenziale, dal 23 marzo al 10 settembre, che hanno visto protagonisti 8 volontari al giorno fino al 7 giugno e poi 6 nel periodo estivo fino alla chiusura, con un impegno sempre costante, sabato e domenica compresi, tanto da ricevere il plauso dell'Ulss 2 e, in particolare, del personale sanitario con il quale i volontari alpini hanno operato fianco a fianco.



In modo unanime i tre presidenti delle Sezioni ANA di Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Gino Dorigo, Massimo Burol e Francesco Introvigne, si sono quindi sentiti in dovere di ringraziare i numerosi volontari che hanno detto convintamente "sì" alla chiamata dei loro coordinatori e che, con encomiabili generosità, cortesia e professionalità, hanno garantito un servizio essenziale ed indispensabile al centro vaccinale di Vidor dal primo all'ultimo giorno. Un servizio altamente professionale che ha reso ancora più forte il legame tra le tre Protezioni civili alpine della Sinistra Piave, offrendo un servizio essenziale a cittadini provenienti da tanti Comuni del circondario.



Tantissime e lusinghiere le dimostrazioni di ringraziamento ricevute in questi sei mesi sia dalle tante persone vaccinate sia dalla responsabile Ulss 2, la quale ha detto più volte che la presenza dei volontari alpini è stata indispensabile per poter svolgere al meglio il servizio sanitario prestato ai cittadini. Un grazie da estendere anche ai volontari non alpini del 2° Settore della Protezione civile provinciale, che in alcune giornate, a loro volta, si sono messi a disposizione affiancando le penne nere.