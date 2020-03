Chiusi 2 svincoli autostradali nelle serate di lunedì e martedì

Concessioni Autostradali Venete informa che per proseguire le attività periodiche e programmate di ispezione dei manufatti della A57-Tangenziale di Mestre si rende utile effettuare la chiusura di due svincoli autostradali durante la notte di lunedì e martedì.

In particolare dalle ore 22.00 di lunedì 2 alle ore 6.00 di martedì 3 marzo verrà chiuso lo svincolo di uscita verso la rotatoria Marghera dalla carreggiata est, con deviazione verso la rotatoria Miranese, mentre dalle ore 21.00 di martedì 3 alle ore 6.00 di mercoledì 4 marzo verrà chiuso lo svincolo d’entrata in carreggiata est dalla rotatoria Castellana, con deviazione verso la rotatoria Miranese. Come sempre in caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.