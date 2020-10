Chiusa a Treviso la casa di riposo con 25 contagiati

TREVISO - Era tardi ieri sera quando ha fatto ritorno a casa Giorgio Pavan, il direttore dell’Israa di Treviso. Non sono stati facili gli ultimi giorni. Lambito dal virus uno dei suoi istituti, la Casa albergo: ventuno anziani ospiti, dei quali tredici non e otto autosufficienti, più quattro dipendenti, tutti contagiati dal covid ma asintomatici, meno due . Non più tardi di un giorno e mezzo fa le Rsa del capoluogo potevano considerarsi delle isole felici. Poi il fatidico 37 e cinque e immediata è partita la trafila: tampone rapido, tracciamento, isolamento in una sub area interna con equipe dedicata. “Chiudiamo” – ha comunicato la direzione.



Anche nelle altre case di riposo della città, familiari e visitatori soltanto dietro al vetro . O con tablet e cellulare. “Una interruzione cautelativa” – spiega con garbo e pazienza il direttore Pavan – “crescono in maniera esponenziale i numeri del contagio; sempre più difficile salvarsi”. Ma è la soluzione della chiusura è provvisoria, due settimane almeno: “Valuteremo nel frattempo l’efficacia dei tamponi rapidi per contenere la diffusione del virus”. Una misura che sarà adottata in autonomia all’interno di ciascuna struttura “una volta al mese agli anziani e ai dipendenti e settimanalmente, quando naturalmente riprenderanno le visite, a familiari e parenti”.



Impossibile, esploso il focolaio, continuare a consentire gli ingressi: “ Tra il lunedì e il sabato pomeriggio, di ogni settimana, contiamo mille visite da parte delle famiglie . Numeri da non poter gestire, da perdere il controllo”. Il protocollo sanitario regionale poi non fa sconti. E con il personale a disposizione (mancano infermieri anche nelle case di riposo del Veneto) non ci si possono permettere distrazioni ma occorre stare concentrati sul servizio di assistenza e cura. “Due persone con malattie terminali potrebbero andarsene, non per il covid ma con il covid” – conclude Pavan.

Oggi, alzate le paratie, la giornata dovrebbe risultare meno convulsa nella casa albergo Salce della città di Treviso.