Chiusa residenza anziani,denunce per circonvenzione incapace

BELLUNO - Una residenza per anziani è stata posta sotto sequestro preventivo dalla guardia di Finanza e dai carabinieri di Belluno che hanno anche denunciato i due gestori per circonvenzione d'incapace e autoriciclaggio.



Il provvedimento è stato disposto dalla magistratura bellunese.



La notifica è stata effettuata nei confronti di due imprenditori, coniugi, gestori della struttura ricettiva, i quali approfittando dello stato d'incapacità di una persona anziana affetta da infermità mentale, l'avevano indotta a consegnare la somma di 250.000,00 euro ciascuno formalizzando la donazione con un atto giuridico stipulato davanti a un notaio, col fine di pagarle vita natural durante le rette mensili.



Gli accertamenti hanno permesso di appurare che gli stessi amministratori hanno reimpiegato gran parte dell'ingente somma ricevuta dall'anziana per acquistare l'immobile sede della struttura ricettiva da loro gestita attraverso una società "ad hoc" precostituita, ciò al fine rendere più difficoltosa la ricostruzione della provenienza illecita del denaro nonché l'eventuale ristoro nei confronti della vittima.



