Chiude il padre in cantina per 10 euro

UDINE - Tiene bloccato il padre in cantina perchè voleva 10 euro e lo ferisce a una mano. Un uomo di 45 anni di Cervignano per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina, sequestro di persona e lesioni.

L'episodio è accaduto sabato quando il 45enne ha chiesto al genitore 10 euro per completare la spesa. Al suo rifiuto, il figlio ha cercato di prendergli il borsello, ferendolo così a una mano. Visto l’insuccesso, ha chiuso la porta della cantina di casa, nella quale i due si trovavano, impedendo al genitore di uscire se prima non gli avesse consegnato il denaro.



Dopo 15 minuti, però, sono arrivati i carabinieri, chiamati da un vicino allarmato dalle grida, che hanno liberato il padre e fermato il figlio. L’arresto è stato convalidato dal gip di turno, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare nel carcere di Udine.