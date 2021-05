Chiude il negozio Sephora a Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – La sede moglianese di Sephora chiuderà il 31 maggio.



La notizia, che girava da tempo in Città, è stata ufficialmente confermata dalla responsabile del negozio che, però, preferisce non aggiungere ulteriori dettagli perché “la decisione arriva dall’azienda”, la cui sede centrale si trova a Milano.



Molti i cittadini che hanno deciso di condividere un pensiero per un negozio di cui erano fidati clienti. Nella pagina facebook “Sei di Mogliano Veneto se...”, infatti, sono comparsi numerosi post di vicinanza alle dipendenti e di dispiacere per la chiusura “dell’unica vera profumeria rimasta in Città”.



“Dispiace – recita un altro post – perché va a sommarsi a tutti quei negozi in centro che sono già chiusi. E poi, essendo cliente abituale, per me era comodo”. Per trovare un altro negozio Sephora, infatti, dal 31 maggio in poi, i moglianesi dovranno recarsi in una delle sedi collocate a Treviso, Mestre o Marcon.