Chievo, Giuseppe Campedelli nuovo amministratore unico

Lo stadio Bentegodi di Verona

VERONA - L'assemblea generale dei soci del Chievo Verona ha nominato all'unanimità Giuseppe Campedelli nuovo amministratore unico della società.



Figura storica del club, Giuseppe Campedelli in passato è già stato presidente e poi consigliere del Chievo. Rimarrà in carica a tempo indeterminato.



La nomina si è resa necessaria dopo l'interdizione per otto mesi da ogni carica sociale confermata dalla Cassazione per il presidente Luca Campedelli, nell'ambito dell'indagine della Procura di Bologna sulle presunte plusvalenze con il Cesena.