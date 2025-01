'Chiesti 1.160 lavoratori stranieri per il 2025' in Friuli Venezia Giulia

FRIULI VENEZIA GIULIA - Il fabbisogno di manodopera non comunitaria per i flussi di ingresso sostenibili, in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo del Friuli Venezia Giulia per il 2025, ammonta a 1.160 persone, come comunicato dalla Regione al ministero competente". A darne notizia è l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen. La domanda - informa la Regione - è stata formulata prendendo come riferimento l'andamento dei decreti flussi 2023 e 2024. Per la prima volta inoltre nel determinare il numero di quote da richiedere "si è potuto considerare anche il reale fabbisogno dei territori, desumibile dal numero delle domande precaricate sul portale ministeriale a novembre 2024". Per quanto riguarda i lavoratori non stagionali, spiega Rosolen, il fabbisogno del Fvg è di 250 persone (21 in provincia di Trieste, 124 nel goriziano, 21 nel pordenonese e 84 nell'udinese); inoltre stati richiesti 50 collaboratori familiari (15 nei territori di Trieste e di Udine, 10 in quelli di Gorizia e di Pordenone).



Per il lavoro stagionale, sono 400 le richieste (3 unità per l'area di Trieste, 65 per Gorizia, 163 per Pordenone e 169 per Udine). Per i lavoratori stagionali pluriennali, sono previste 5 unità per il pordenonese e altrettante per l'udinese. Per quanto riguarda le quote riservate alle associazioni datoriali, le richieste per il comparto agricolo sono di 20 unità nel goriziano, 241 nel pordenonese e 139 nell'udinese (per un totale di 400), mentre per il turismo sono 5 nell'area di Trieste, 5 in quella di Gorizia, 20 per la zona di Pordenone e altrettante in quella di Udine (50 in totale). Delle 1.160 richieste complessive, 44 sono destinate al territorio triestino, 224 a quello goriziano, 460 al pordenonese e 432 all'udinese. "La Regione - conclude Rosolen - sta lavorando attivamente per superare il tradizionale meccanismo delle quote, puntando su un sistema più flessibile e in grado di rispondere efficacemente alle reali esigenze del mercato del lavoro locale".