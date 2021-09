Chiedeva soldi al parcheggio dell'ospedale, scoprono che era condannato per traffico internazionale di stupefacenti

CHIOGGIA - Arrestato 35enne che chiedeva soldi agli automobilisti ai parcheggi dell’Ospedale locale. Per sua sfortuna l’uomo ha domandato denaro a dei dipendenti dell’Ufficio Informativa del Commissariato.



Gli agenti in borghese lo hanno invitato ad allontanarsi, ma lui invece li ha presi a male parole anche dopo essersi qualificati come poliziotti.

Accompagnato in Commissariato, è emerso che su di lui gravava una condanna per traffico internazionale di stupefacenti, oltre ad un allontanamento dall'Italia del 2019. Arrestato, è tornato in libertà in attesa del processo.



Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida al termine della quale il soggetto è stato rimesso in libertà in attesa del processo.