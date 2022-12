Chiedeva denaro in piazza per una 'Casa famiglia' inesistente

PORDENONE - Denunciato 25enne torinese che chiedeva denaro in piazza Cavour a Pordenone per associazione no profit inesistente. Attenzione alla richiesta di denaro da parte di operatori di associazioni di volontariato, che in questo periodo natalizio stanno operando per le strade di questo Capoluogo e in Provincia. Proprio nella giornata di giovedì,festa dell’Immacolata Concezione, è stato denunciato un 25enne di Torino, in quanto in questa Piazza Cavour, mostrava opuscoli illustrativi di una fantomatica «Casa famiglia» fermando i passanti convincendoli a fare donazioni, da destinare a persone in difficoltà.

In realtà le offerte raccolte finivano nelle tasche dell’uomo, in quanto la «Casa famiglia» non esisteva. Il raggiro è stato prontamente smascherato dagli operatori dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, che hanno sorpreso l’uomo mentre si faceva consegnare un’offerta da cittadini pordenonesi che si sono fatti intenerire dalle accorate richieste verso i più deboli. All’uomo, portato in Questura si è proceduto al sequestro di 365 € frutto dell’illecita attività posta in essere dallo stesso nelle prime ore del pomeriggio e di cartoline che lo stesso rilasciava in cambio di offerte in denaro.