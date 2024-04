Chiede rinnovo permesso soggiorno con passaporto falso, arrestato

VICENZA - Un cittadino nigeriano di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Vicenza, città dove risiede, dopo essersi presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui era in possesso. L'uomo ha però esibito un passaporto, emesso dal suo Paese, che dopo un approfondito controllo, è risultato falso e che quindi gli è stato sequestrato.

Lo straniero aveva fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2021, utilizzando un'imbarcazione di fortuna e da allora aveva svolto lavori saltuari utilizzando il permesso di soggiorno per motivi umanitari che gli è stato sospeso. Ora dovrà rispondere del reato di possesso di documenti di identificazione falsi, che prevede la reclusione da 2 a 5 anni.