Chiede da mangiare al fornaio, poi tenta la rapina col machete

PADOVA – Momenti di paura nella notte tra il 4 e il 5 febbraio in un panificio del quartiere Arcella, a Padova. Un 39enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rapinare il fornaio brandendo un machete. Il tempestivo intervento dei Carabinieri del Radiomobile ha evitato il peggio: l’uomo è stato disarmato e arrestato in flagranza di reato. L’allarme è scattato alle 4:30, quando un cittadino ha chiamato il 112 segnalando una rapina in corso. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato il sospettato con il volto semicoperto e un machete di 56 cm in mano. Dalla ricostruzione, l’uomo avrebbe bussato alla porta del panificio chiedendo qualcosa da mangiare, per poi estrarre l’arma e minacciare il commerciante per farsi consegnare il denaro.

Ne è nata una breve colluttazione: il fornaio ha riportato escoriazioni al ginocchio e contusioni alle braccia, ma è riuscito a dare l’allarme. I Carabinieri lo hanno subito soccorso, mentre l’aggressore è stato immobilizzato e condotto in carcere. Su disposizione della magistratura, il 39enne è stato trasferito alla casa circondariale Due Palazzi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.