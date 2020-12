"Chico Forti tornerà in Italia", annuncio di Di Maio

"Chico Forti tornerà in Italia". E' l'annuncio del ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Enrico 'Chico' Forti, 61 anni, è detenuto in un carcere di massima sicurezza di Miami ormai da più di venti anni. Il 15 giugno 2000 l'ex produttore televisivo è stato condannato all'ergastolo per un delitto del quale si è sempre professato innocente.

"Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio", dice Di Maio su Facebook, definendo il suo ritorno "un bel regalo di Natale per lui, la famiglia e l'Italia". "Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia", aggiunge il ministro degli Esteri.