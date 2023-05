Chiazza verde fosforescente compare sul Canal Grande a Venezia

VENEZIA - Una chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa stamani nel canale di San Luca nel sestiere di San Marco, a Venezia, all'altezza del Ponte di Rialto sul Canal Grande affollato di turisti. Polizia locale e vigili del fuoco stanno effettuando un sopralluogo anche con l'Arpa, prelevando anche campioni per capire di che tipo di sostanza si tratti. Il prefetto, ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia su Twitter, ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido.



Polizia: "Sarebbe un tracciante, no rischi salute"

"Sembrerebbe da considerarsi un 'tracciante', ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze ove si verifica una perdita di acqua per comprenderne il tragitto seguito" la sostanza che ha colorato di verde fluo l'acqua del Canal Grande a Venezia, fa sapere la polizia che in una nota precisa che "l'azione al momento non è stata rivendicata e in base agli accertamenti condotti dai vigili del fuoco non sono emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione".