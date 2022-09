Chiarano, una serata con "I pozzi delle donne"

CHIARANO - Chiarano conferma il suo legame con il Ciad nel ricordo del compaesano don Tarcisio Bertacco, missionario Fidei Donum dal 1991 al 2007, anno della sua immatura e tragica morte a soli 68 anni. Gli anni di Africa di Don Tarcisio sono coincisi con la presenza a Chiarano dell’Arciprete Don Mario Dall’Arche (1987-2005) che ha portato avanti per i missionari una catena di solidarietà ed aiuti preziosi.



Ad ogni ritorno in paese, in visita ai familiari, Don Tarcisio non mancava di ringraziare e raccontare quanto andava facendo, prima a Sarh poi a Mongo, in nome del Vangelo. Quanti hanno lavorato con lui, sacerdoti e laici, ne ricordano la generosità, la bontà e la tenacia per sollevare quelle popolazioni africane da ogni genere di povertà.



Dopo la sua morte le opere sono continuate tramite Padre Franco Martellozzo, gesuita, sostenuto anche dalla Diocesi di Vittorio Veneto e dai Volontari di Solidarietà di Colle Umberto. L’Associazione Amici di Giuliano, che quest’anno ha sostenuto il progetto “i pozzi delle donne in Ciad”, incontrerà Don Franco a Chiarano, presso l’auditorium comunale, giovedì 8 Settembre, alle ore 20.30.