Chiara Ferragni a Dubai: Vacanze di lusso al Bulgari Hotel, quanto costa una notte?

Chiara Ferragni a Dubai

DUBAI - Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai insieme ai figli Vittoria e Leone, accompagnata dalla sorella Valentina Ferragni e dalla mamma, Marina Di Guardo. L'influencer ha scelto di soggiornare al Bulgari Hotel, una delle catene alberghiere più lussuose degli Emirati Arabi.

Il costo per una notte presso questo prestigioso hotel varia a seconda del periodo e della tipologia di stanza scelta. Per un weekend del mese di aprile, prenotando per due persone, il prezzo può oscillare tra i 4450 e i 16450 euro a notte. La cifra minore corrisponde al trattamento di base in una stanza normale, mentre la cifra più alta è relativa a una suite extra lusso. Non è specificato online il costo delle ville, soluzioni più private ideali per le famiglie.