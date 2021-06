Chi ben inizia.....

Escursione mattutina nella Val Lapisina, sopra Vittorio Veneto, per conoscere meglio le sue acque, in particolare il Lago Morto e i Laghetti Blu dall'acqua cristallina ....

Un modo perfetto per iniziare con il piede giusto la settimana: allenando il nostro corpo, rafforzando il nostro sistema immunitario e rilassando la nostra mente.

L'aria all'interno di un bosco è ricca di ossigeno e contribuisce a farci respirare meglio, così come il movimento fisico.

Il percorso si snoda lungo le sponde del Lago Morto tra boschi e montagne che si rispecchiano sulla superficie del lago.

Lasciamo andare i pensieri negativi e le preoccupazioni, affidiamoli al bosco per sentirsi più leggeri e liberi!



RITROVO: ore 9.00 parcheggio del lago a Nove di Vittorio Veneto (TV)

DISLIVELLO: assente



LUNGHEZZA: 5,5 km circa

DURATA: 2 ore circa



COSTI: 12 euro a persona. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.

OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

IMPORTANTE

Durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla Legge per garantire la massima sicurezza alle persone. Si chiede ai partecipanti di portare con se una mascherina e del gel disinfettante per mani. Ogni dettaglio verrà comunque comunicato via email o tramite messaggio ai partecipanti al momento dell'iscrizione.

Sarà necessaria la collaborazione di tutti per una buona riuscita dell'attività

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, k-way, cappellino per il sole. Utili i bastoncini da trekking. Portare scorta d'acqua e merenda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.