Che sorpresa i fiocchi di neve!

VITTORIO VENETO - Ha sorpreso tutti la piccola improvvisa nevicata di ieri sera, verso le nove. La temperatura si era abbassata, ma non tanto da arrivare a zero gradi e il cielo era solo un po’ più imbronciato.



Che è successo allora? “Abbiamo assistito a un fenomeno poco frequente che ha a che vedere col dew point - spiega Andrea Costantini -. Il Dew Point è un parametro meteorologico che indica la temperatura alla quale, a pressione costante, l’aria diventa satura di vapore acqueo. Nel nostro caso l’aria fredda è venuta in contatto con l’aria umida delle Prealpi regalandoci per qualche minuto la bellezza di alcuni fiocchi di neve. Il fenomeno è durato poco, ma è stato indubbiamente suggestivo”.



Le segnalazioni delle nevicata-a-sorpresa sono arrivate da Vittorio Veneto e in particolare dalla Vallata dove i fiocchi sono riusciti anche a depositarsi sul terreno. Il meteorologo Andrea Costantini non si sbilancia sulle previsioni a lungo termine, ma spiega che nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato da aria fredda e secca: la pioggia si farà desiderare. Il fenomeno ha interessato tutta la fascia pedemontana della Marca, ci sono infatti giunte notizie di una timida nevicata anche da Pederobba e Valdobbiadene. La neve ci ha solo sorriso, prima dell’agognata primavera.