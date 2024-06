Che ci fa Marge Simpson sul sarcofago di una mummia di 3.500 anni fa?

EGITTO - Preparatevi a rimanere a bocca aperta. Gli archeologi egiziani hanno fatto una scoperta che ha lasciato il mondo intero perplesso e divertito allo stesso tempo. Durante gli scavi in un antico cimitero di Minya, risalente a circa 3.500 anni fa, è emersa una bara che sembra raffigurare nientemeno che Marge Simpson, la matriarca della famiglia gialla più famosa del piccolo schermo.

Sì, avete letto bene! Le immagini della bara, rilasciate dal Ministero delle Antichità egiziano, mostrano un'inconfondibile figura femminile con un'acconciatura blu a forma di cono e un abito verde senza spalline, dettagli che ricordano in modo sorprendente la nostra amata Marge.

Ma non finisce qui! Accanto a questa "Marge preistorica" sono raffigurate altre figure accovacciate, probabilmente servitori o sacerdoti, con abiti verdi simili e geroglifici sparsi tutt'intorno. Secondo gli esperti, la bara apparteneva a una certa Tadi Ist, figlia di un sommo sacerdote dell'antica città di Ashmunein.

"È semplicemente incredibile! Non avremmo mai immaginato di trovare un legame così diretto tra la cultura egizia e i Simpson", ha dichiarato entusiasta il capo degli scavi, Mustafa Waziri. "Forse i creatori della serie hanno attinto inconsciamente dall'iconografia egizia per creare il personaggio di Marge?"

Mentre gli esperti dibattono sull'origine di questa somiglianza, i fan dei Simpson sono già in delirio. Sui social media impazzano meme e teorie fantasiose su Marge come reincarnazione di un'antica regina egizia o addirittura come divinità venerata nell'antico Egitto.

"Finalmente abbiamo la prova che Marge è l'incarnazione della dea Iside! Le somiglianze sono troppo evidenti per essere casuali", ha twittato un fan particolarmente entusiasta.

Che si tratti di una bizzarra coincidenza o di un legame ancestrale tra la cultura pop e quella egizia, una cosa è certa: questa scoperta ha regalato al mondo un momento di puro divertimento e meraviglia. E chi l'avrebbe mai detto che la nostra amata Marge avrebbe un giorno sfidato le regine e le dee dell'antico Egitto?