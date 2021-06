CHARING by Sprinkler arriva a Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO – Sabato 3 e domenica 4 luglio debutterà a Castelfranco Veneto (presso il Golf Club Cà Amata) il CHARING by sprinklr Golf Tour, una manifestazione sportiva di beneficenza durante la quale verranno raccolti fondi da destinare all’Istituto Serafico di Assisi. Tale struttura è riconosciuta a livello internazionale per la cura di disabilità fisico/psichiche di bambini e ragazzi.



Spiega Diego Carron, Patron del Cà Amata e Presidente di Carron spa, azienda partner della manifestazione:

«Siamo davvero tanto emozionati e orgogliosi di poter accogliere nel nostro Golf Club questa straordinaria iniziativa: confidiamo nella grande generosità della comunità veneta, in primis di tutti gli amici golfisti che potranno vivere una due giorni esclusiva facendo concretamente del bene verso chi è meno fortunato. Mai come in questo momento il Terzo Settore ha bisogno di noi ed è necessario unire le forze. Grazie a CHARING lo possiamo fare divertendoci e con tanto, puro, entusiasmo».



Claudio Ongis, fondatore dell’iniziativa, ha aggiunto:

«CHARING, attraverso una manifestazione sportiva, in primis vuole essere un progetto di lungo termine. Un progetto portavoce della promozione di iniziative che grazie all’interesse e generosità dei suoi partecipanti sostiene la vita di persone fragili, indifese e meno fortunate. Ringrazio la città di Castelfranco Veneto e il circolo di Golf Ca’ Amata per averci accolto, consentendo di diffondere anche in questo territorio i valori etico-sociali per i quali ci adoperiamo».