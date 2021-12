Champions League, sorteggio ripetuto: ottavi Villarreal-Juve e Inter-Liverpool

NYON (SVIZZERA) - Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool negli ottavi di finale di Champions League definiti dal secondo sorteggio eseguito dalla Uefa a Nyon. Il primo sorteggio è stato annullato per un errore nella procedura. Nel bis, spicca la sfortuna dell'Inter: prima abbinata all'Ajax, ora la formazione campione d'Italia si ritrova contro il Liverpool. Polemiche scontate per l'abbinamento tra Real Madrid e Psg. Gli spagnoli, in mattinata, avevano pescato il ben più abbordabile Benfica.

Il tabellone completo degli ottavi di finale di Champions League: Salisburgo-Bayern Monaco; Sporting Lisbona-Manchester City; Benfica-Ajax; Chelsea-Lille; Atletico Madrid-Manchester United; Villarreal-Juventus; Inter-Liverpool; Paris Saint-Germain-Real Madrid.

Le gare di andata degli ottavi si giocheranno il 15-16 febbraio e il 22-23 febbraio. I match di ritorno sono in programma l'8-9 marzo e il 15-16 marzo.

Il primo sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è stato annullato per un errore nella procedura. "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre siano idonee a giocare l'una contro l'altra, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo", ha reso noto la Uefa.

L'annullamento è stato deciso dopo il ricorso presentato dall'Atletico Madrid. La formazione spagnola aveva pescato il Bayern Monaco nella procedura viziata da un evidente errore. Tra i potenziali rivali dei colchoneros era stato erroneamente inserito il Liverpool, avversario dell'Atletico nella fase a gironi, e non il Manchester United, che è stato quindi abbinato inizialmente al Villarreal: anche in questo caso, accoppiamento non consentito.

Il sorteggio annullato aveva prodotto questo tabellone: Benfica-Real Madrid; Inter-Ajax; Villarreal-Manchester City; Sporting Lisbona-Juventus; Atletico Madrid-Bayern Monaco; Chelsea-Lille; Salisburgo-Liverpool; Paris Saint-Germain-Manchester United.

Tutto regolare nel sorteggio dei playoff di Europa League, il Napoli trova il Barcellona. L'Atalanta pesca l'Olympiakos, mentre la Lazio se la vedrà con il Porto.

Il tabellone completo: Dinamo Zagabria-Siviglia; Atalanta-Olympiakos; Lipsia-Real Sociedad; Barcellona-Napoli; Zenit-Betis; Rangers-Borussia Dortmund; Sheriff-Braga; Porto-Lazio.