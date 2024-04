Champions League, Isis minaccia attacchi contro stadi. Uefa: "Le partite si giocano"

Il sedicente Stato Islamico, dopo l'attentato a Mosca, ha minacciato di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell'Isis, ha confermato queste intenzioni pubblicando l'immagine dei quattro stadi in cui si disputeranno le partite di andata - il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu di Madrid, il Wanda Metropolitano sempre di Madrid e l'Emirates di Londra - accompagnata dalla didascalia "Uccideteli tutti".



La nuova minaccia segue quella recente diffusa da un altro media riconducile all'Isis, Sarh al-Khilafah, in cui si annunciava un attacco all'Allianz Arena di Monaco contro i tifosi che avrebbero assistito a Bayern Monacco-Borussia Dortmund per la Bundesliga.

Uefa: "Partite di Champions si svolgeranno regolarmente"

I quarti di finale di Champions League sono: Arsenal-Bayern Monaco; Real Madrid-Manchester City; Psg-Barcellona; Atletico Madrid-Borussia Dortmund. "La Uefa è a conoscenza delle presunte minacce terroristiche nei confronti delle partite di Champions League di questa settimana e sta collaborando strettamente con le autorità degli Stati coinvolti" ha detto un portavoce della Uefa alla Bbc.



"Tutte le partite si svolgeranno come previsto con le opportune misure di sicurezza in atto". Il ministro dell'interno francese Gérald Darmanin ha assicurato che le misure di sicurezza che saranno rafforzate per il match di domani a Parigi tra Psg e Barcellona. "Ci ricordo che solo 10 giorni fa l'Isis ha condiviso una foto dello stadio di Monaco e ha affermato che si dovrebbero intraprendere azioni contro gli impianti sportivi che ospitano partite di calcio, anche se tutti gli sport possono essere presi di mira. Considerata l'importanza della Champions League le misure di sicurezza saranno considerevolmente rafforzate, ovviamente stiamo parlando con i nostri partner europei". Le misure di sicurezza sono state "notevolmente" rafforzate a Parigi di fronte alla minaccia del sedicente Stato islamico di colpire gli stadi dove da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in vista della partita di domani sera tra Psg e Barcellona al Parco dei Principi. "Il capo della polizia, con il quale ho parlato questa mattina, ha notevolmente rafforzato i mezzi di sicurezza", ha dichiarato il ministro, riferendosi ad una "chiara minaccia evocata pubblicamente dallo Stato islamico".