Cessate il fuoco tra Israele e Iran: Trump annuncia la fine della "Guerra dei 12 giorni"

STATI UNITI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficializzato un cessate il fuoco completo e totale tra Israele e Iran, che entrerà in vigore alle 04:00 ora locale di oggi, ponendo fine a un conflitto durato 12 giorni. La tregua, inizialmente prevista per 12 ore, segnerà la fine ufficiale della guerra, con un’introduzione graduale nell’arco delle prossime 24 ore.



Secondo quanto comunicato da Trump sui social media, l’Iran avvierà il cessate il fuoco per primo, seguito da Israele alla dodicesima ora, con l’auspicio che la tregua diventi illimitata e definitiva. Il presidente americano ha definito questo evento “un giorno meraviglioso per il mondo” e ha ringraziato entrambe le nazioni per il coraggio dimostrato nel porre fine alle ostilità.



L’annuncio arriva a poche ore dalla rappresaglia iraniana contro la base americana di Al Udeid, colpita con 12 missili senza causare vittime né danni significativi. Trump ha apprezzato l’avviso tempestivo ricevuto da Teheran, che ha permesso di evitare perdite umane.

Nonostante manchino ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Israele e Iran, fonti iraniane riportate da Reuters confermano l’accettazione della tregua. Dal canto suo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato alla cautela, chiedendo riserbo ai ministri dopo una riunione del gabinetto di sicurezza.



Il cessate il fuoco è stato possibile grazie alla mediazione degli Stati Uniti e del Qatar. Secondo fonti di Axios, dopo l’attacco iraniano alla base americana, Teheran ha comunicato tramite Doha la volontà di non proseguire con ulteriori azioni militari, mentre Washington ha confermato la disponibilità a riprendere i negoziati sul nucleare.

Nel frattempo, tensioni persistono sul terreno: l’Iran ha ordinato l’evacuazione notturna di Ramat Gan, città nell’area di Tel Aviv, in risposta a un analogo ordine israeliano per il centro di Teheran. Nelle prime ore di oggi, potenti esplosioni hanno scosso la capitale iraniana, mentre l’esercito israeliano ha esteso gli avvisi di evacuazione ad altri quartieri.

