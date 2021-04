Cervo finisce nel canale, recuperato dai Vigili del Fuoco

PORDENONE - Recuperato un cervo da 130 chili finito in acqua: è accaduto ieri mattina in Provincia di Pordenone.



L’intervento di salvataggio ha riguardato l’animale in difficoltà ieri mattina da parte dei Vigili del Fuoco di Maniago coadiuvati dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Pordenone.



Poco dopo le otto, a San Quirino, in località San Foca, hanno dovuto recuperare un cervo di circa 130 chili di peso caduto accidentalmente nel canale Partidor e bloccato in uno degli sgrigliatori.



Per raggiungere l’animale, i pompieri hanno approntato una manovra di corde che si chiama in gergo “tirolese”, per regolare da terra il posizionamento del gommone e consentirne la movimentazione in acqua.



Affaticato ma in discrete condizioni, il cervo è stato poi assicurato, portato a riva ed affidato al personale del recupero fauna selvatica.