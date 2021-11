Cervo contro auto, il mezzo finisce ruote all’aria: conducente illeso, l’animale è morto

FELTRE - Auto contro cervo, il mezzo finisce ruote all'aria. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l’incidente avvenuto poco prima dell’alba di lunedì in via Casonetto in località Nemeggio a Feltre in provincia di Belluno per un incidente stradale tra un cervo e un’auto finita rovesciata: morto l’animale, illeso l’automobilista.



I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la vettura, mentre il conducente è riuscito a venire fuori incolume dal mezzo.

L’animale deceduto è stato rimosso dagli addetti alla fauna selvatica. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.