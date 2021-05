Cerimonia in ricordo di Fabrizio Bevilacqua

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - A un anno dalla prematura scomparsa di Fabrizio Bevilacqua, il runner trentasettenne precipitato per una caduta dal Sentiero del Cavallo, che si snoda lungo il crinale sopra la Valle di Santa Felicita, ieri si è svolta una commossa cerimonia per ricordarlo, vicino al Saccello all'imbocco della vallata.



Il 30 maggio del 2020, quando Fabrizio non rientrò dalla corsa, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa iniziò a cercarlo, fino al triste epilogo. Ieri durante la prima commemorazione, la sorella Annalisa ha consegnato ai soccorritori un estricatore, acquistato grazie a parte delle generose donazioni raccolte dalla famiglia e date al Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.



Il presidio sanitario è stato simbolicamente dedicato a Fabrizio.