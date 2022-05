'Cercherai lavoro da noi', così la conduttrice gela il bimbo calabrese

VICENZA - "Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro". E' la frase, a sfondo razzista, detta da una conduttrice di una tv locale del Veneto ad un bambino durante una diretta dopo il match di calcio Cosenza-Vicenza che ha portato i biancorossi alla retrocessione. Il siparietto sta spopolando da oltre una settimana sul web ed è nato nel post-partita della finale di ritorno dei playout salvezza, disputata a Cosenza lo scorso 20 maggio. Durante le interviste effettuate dall'inviato della tv veneta al microfono è giunto un tifoso del Cosenza con in braccio il figlioletto. I due hanno espresso la loro gioia per la vittoria e il bambino, sotto il suggerimento del papà, ha esclamato: "Lupi si nasce", riferendosi al simbolo della squadra calabrese.



A quel punto la conduttrice del programma ha risposto in modo piccato dagli studi di Vicenza: "E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro". Un commento poi rinforzato dalla risposta dell'inviato: "Non male" ha commentato. A quel punto si è scatenata la polemica, che prosegue tuttora, con decine di commenti e con una lettera scritta dal tifoso cosentino alla conduttrice vicentina.



"Lei dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro a cui si rivolge cosa sono etica e morale, due qualità a lei a quanto pare sconosciute", ha scritto il supporter del Cosenza. "Questa 'giornalista' si è rivolta ad un bambino calabrese di 7 anni - che esultava per la vittoria del Cosenza - con l'ennesima frase razzista. Mi chiedo come si possa ridurre la bellezza dello sport a tanta violenza verbale come avvenuto nelle ultime settimane". Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, commentando il video della giornalista di una tv locale veneta che ad un tifoso di 7 anni del Cosenza che esulta per la vittoria della sua squadra dicendo "Lupi si diventa", risponde "e gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro". "Auspico - prosegue Occhiuto - che l'ordine dei giornalisti prenda immediatamente provvedimenti, e che qualcuno, umilmente, inizi a chiedere scusa pubblicamente".



Inoltre la frase a sfondo razzista pronunciata durante la trasmissione trasmissione Terzo Tempo – Diretta Biancorossa, dell’emittente veneta TVA, e il successivo commento dallo studio, sono stati segnalati a più riprese all'Ordine dei Giornalisti del Veneto.



In una nota l'Odg spiega: "Il video della trasmissione è stato acquisito stamattina e verrà trasmesso, nei prossimi giorni, ai Consigli di Disciplina Territoriali, che istruiranno le pratiche. L'Ordine dei Giornalisti del Veneto richiama al rispetto della carta deontologica, in particolare alla tutela della dignità delle persone, alla tutela del diritto alla non discriminazione e ai doveri in tema di informazione sportiva, che condannano gli atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici".