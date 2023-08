Cercatore di funghi disperso: lo ritrovano nella notte

UDINE - Tra le 20.30 e le 23.30 di venerdì 11 agosto si è svolto un intervento di ricerca per un cercatore di funghi che risultava disperso dal pomeriggio. Questi, un Udinese del 1967, si era recato a funghi nel pomeriggio con un amico verso il Monte TENCHIA, parcheggiando l'auto a quota 1100. I due però non si sono più ritrovati al rientro e l'amico ha allertato i soccorsi.

La Sores ha allertato i soccorritori della Stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e I Vigili del Fuoco. Il cellulare dell'uomo non aveva rete ma la Guardia di Finanza ha cercato di circoscrivere le ultime celle che aveva agganciato. Quando i soccorritori sono partiti per cercarlo lungo la strada che si dipartiva nei pressi della sua auto dopo circa duecento metri l'uomo è apparso, piuttosto provato e malconcio, con diverse contusioni. Ha raccontato di essere caduto in un canale e poi è riuscito a uscirne dolorante e a ritrovare il percorso di rientro. È stato accompagnato fino a Cercivento dove è stato visitato dai sanitari dell'ambulanza che poi han deciso, considerato anche il suo stato confusionale, di chiamare l'elisoccorso notturno per portarlo in ospedale a Udine per controlli.